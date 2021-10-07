Acı Karpuz ne demek, TDK'ya göre Acı Karpuz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acı karpuz ne demek? Acı karpuz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acı karpuz kelimesi. Peki acı karpuz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acı karpuz nedir, acı karpuz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Acı karpuz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Acı karpuz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ACI KARPUZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acı karpuz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acı karpuz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ebucehil karpuzu

