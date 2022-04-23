Acı Kavun ne demek, TDK'ya göre Acı Kavun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acı kavun ne demek? Acı kavun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acı kavun kelimesi. Peki acı kavun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acı kavun nedir, acı kavun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACI KAVUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acı kavun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acı kavun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ebucehil karpuzu

