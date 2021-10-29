Açı Ölçüm ne demek, TDK'ya göre Açı Ölçüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açı ölçüm ne demek? Açı ölçüm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açı ölçüm kelimesi. Peki açı ölçüm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açı ölçüm nedir, açı ölçüm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇI ÖLÇÜM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açı ölçüm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açı ölçüm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik

