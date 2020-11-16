Acı reçete nedir? Acı reçete ne demek? Acı reçete ne olabilir, ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, hukuk, ekonomi, dış ve iç siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında en çok dikkat çeken şey ise ekonomik yönelik değerlendirmelerde bulunurken kullandığı 'acı reçete' kelimesi oldu. Bu kapsamda Acı reçete ne demek? Acı reçete nedir? Acı reçete ne olabilir, ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan acı reçete açıklaması...

ACI REÇETE NEDİR? REÇETE NE DEMEK?

Açı reçete kavramı, ekonomik sorunların aşılmasında çözüm olarak görülen ve belli bir süre herkesçe katlanılması gereken sıkıntı verici uygulamadır.

ACI REÇETE NE OLABİLİR?

Kamuoyunun ve siyaset arenasının çokça konuştuğu acı reçetenin ne olabileceğine ilişkin çeşitli söylemler bulunuyor. Ekonomistlere göre acı reçete Merkez Bankasının faiz artırımı, ilave vergiler ve kemer sıkma politikalarını barındırıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu acı reçetenin faiz artırımı olduğunu öne sürdü. Davutoğlu şunları söyledi:

"Acı reçete diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Acı reçete ne demek biliyor musunuz? Faizler muhtemelen en az 400 baz puan artırılacak. Neden? Çünkü faiz görünüşte yüzde 10 civarında. Ama arka kapı operasyonlarında, açık pencere uygulamalarında yüzde 15’lerde. Kredi ortamına girersen yüzde 20’lerde. Şimdi ise resmi rakamı yüzde 20’lere çıkaracaklar, Merkez Bankası’nın politika faizini."

ACI REÇETE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Acı reçetenin ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor ancak açıklamanın yeni yıl öncesinde yapılacağı tahmin ediliyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ACI REÇETE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında ekonomiye ilişkin olarak acı reçete kavramını kullanmış ve dikkatleri bu noktaya toplamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde, Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabiidir. Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Salgını küresel etkileri değişim arayışlarını hızlandırmıştır." diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz. Ekonomide nitelikli istihdam oluşturan, yurt içi tasarruflarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla iş ve yatırım alanlarını daha da cazip hale getirmek istiyoruz."