Necati Karakaya öldü mü? | Necati Karakaya kimdir?

Necati Karakaya, hem Türkiye Spor Yazarları Derneğinin kurucularından hem de TRT'nin unutulmaz spor spikerlerinden biriydi. Karakaya, bugün 91 yaşında hayatını kaybetti.

TSYD'den Karakaya'nın ölümü ile ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, Karakaya'nın 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "TSYD'nin kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi yarın duyurulacaktır." denildi.

NECATİ KARAKAYA KİMDİR?

Gazeteciliğe 1955 yılında Milliyet gazetesinde başlayan Karakaya, TRT'de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.