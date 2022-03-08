Acı Yavşan ne demek, TDK'ya göre Acı Yavşan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acı yavşan ne demek? Acı yavşan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acı yavşan kelimesi. Peki acı yavşan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acı yavşan nedir, acı yavşan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACI YAVŞAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acı yavşan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acı yavşan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tüylü dalak otu

