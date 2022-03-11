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Acı Yonca ne demek, TDK'ya göre Acı Yonca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Acı Yonca kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Acı Yonca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acı Yonca nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Acı Yonca kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Acı Yonca ne demek, TDK'ya göre Acı Yonca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acı yonca ne demek? Acı yonca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acı yonca kelimesi. Peki acı yonca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acı yonca nedir, acı yonca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ACI YONCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acı yonca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acı yonca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kızılkantarongillerden, bataklık yerlerde yetişen, kötü kokulu ve çok acı olan yaprakları hekimlikte kullanılan bir bitki (Menyanthes trifoliata)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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