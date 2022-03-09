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Açık Gri ne demek, TDK'ya göre Açık Gri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Açık Gri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Açık Gri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Açık Gri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Açık Gri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Açık Gri ne demek, TDK'ya göre Açık Gri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açık gri ne demek? Açık gri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açık gri kelimesi. Peki açık gri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açık gri nedir, açık gri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AÇIK GRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açık gri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açık gri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Grinin bir veya birkaç ton açığı
- Bu renkte olan

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