Açık Öğretim Lisesi mezun olmak için kaç kredi gerekir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler için yeni karar aldıklarını ifade etti. Açık öğretim lisesi öğrencilerinin mezuniyeti için kredi belirlendi. Peki Açık Öğretim Lisesi mezun olmak için kaç kredi gerekir? | Açık Öğretim Lisesi kredi öğrenme Ayrıntılar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ KREDİ GEREKİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerini ifade etti.

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi

"Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun."

Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2020

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1.dönem sınavları 05-06 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınav giriş belgeleri ise 2 Aralık tarihinde yayımlanacak.

DERS SEÇME VE SINAV YERİ DEĞİŞTİRME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapıldı.

İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.

Not: Öğrencilerimiz dönem dersleri ve sınav bölgesi(il-ilçe) bilgilerini AÖL sistemine şifreleri ile girerek kontrol etmekle yükümlüdürler.

DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada, ''Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. '' denildi.

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ''Öğrenci Girişi'' başlığı seçilir.

Güvenlik kodu alanına resimde görülen sayı, öğrenci numara alanına öğrenci numarası veya T.C numarası, şifre alanına öğrenci şifresi yazılarak Giriş butonu tıklanır.

Sol tarafta ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ''Ders Seçme İşlemleri'' modülü seçilir. Açılan sayfada seçilebilecek derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında birinci dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.

Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki mavi simge tıklanır. Seçilen dersler bir alt tabloda görülecektir

Ders seçme işlemine öncelikle zorunlu dersler seçerek başlanır. Zorunlu dersler seçildikten sonra hala ders seçme hakkınınız var ise seçmeli derslerden de ders seçilebilir. 35 kredi tamamlanana kadar ders seçimi işlemine devam edilir. Toplamda seçilebilecek kredi miktarına ulaşılınca sistem ''Bu dönem için belirlenen kredi miktarı kadar ders seçtiniz'' uyarısını yapacaktır.

Ders seçim sırasında oturum numaraları seçilecek derslerin yan tarafında yazmaktadır. Sınavı daha verimli ve zamanı düzenli kullanabilmeniz için ders seçimi yaparken bu oturumlara da dikkat edilmelidir. Bir oturum için en fazla 8 ders seçilebilir

Daha alt bir dönemde ortak dersin olduğu halde bir üst dönemden ortak ders seçmeye sistem izin vermez

Bu durumda önce alt dönemin dersini seçip ders seçme işlemine bu şekilde devam edilmelidir.

SEÇİLEN DERSLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTENİRSE NE YAPILMALIDIR?

Seçilen dersler "Bu Dönem Seçtiğiniz Dersler" başlığı altında yer alır. Silmek istenilen dersin sol yanındaki kırmızı buton tıklanır. Ancak seçilen dersler arasında üst döneme ait bir ders varsa alt dönemin dersi silinmez. Öncelikle üst döneme ait dersin silinmesi gerekir.

OTOMATİK DERS SEÇME NE DEMEK?

Otomatik ders atama butonuna basıldığında sizin için en uygun dersler sistem tarafından seçilir. Kaydet butonuna basıldığında en uygun dersler atanmış olur. İstenildiğinde bu atamadan sonrada dersler değiştirilebilir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılmaktadır.

Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanmaktadır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.