Açık Öğretim Okulları sınavları başladı! En yüksek katılım Sakarya'dan oldu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Okulları sınavları 25 Mart'ta başladı. Sınava katılımın en çok olduğu il Sakarya oldu. İlde 14 bine yakın öğrenci online sınava katılım sağladı.

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Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavları 25 - 29 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bugün başlayan sınavlara en yüksek katılım Sakarya'da oldu. İlde toplam 13 bin 920 öğrenci internet üzerinden çevrimiçi yapılacak açık öğretim sınavlarına katıldı. AÖL SINAVLARI SAAT 23-59'DA BİTECEK 25 Mart Perşembe günü saat 09.30'da başlayan ikinci dönem sınavları, 29 Mart Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. SAKARYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DURMUŞ'TAN AÇIKLAMA İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sınavlar hakkında her türlü bilgiye Açık Öğretim Okullarının resmî internet sitelerinden ulaşabileceklerini anımsatarak sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diledi. Gülistan Başköy Eğitim Editörü Sınav