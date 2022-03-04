Açık Pembe ne demek, TDK'ya göre Açık Pembe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açık pembe ne demek? Açık pembe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açık pembe kelimesi. Peki açık pembe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açık pembe nedir, açık pembe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇIK PEMBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açık pembe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açık pembe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pembenin bir veya birkaç ton açığı

- Bu renkte olan

