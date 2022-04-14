Açık Poliçe ne demek, TDK'ya göre Açık Poliçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açık poliçe ne demek? Açık poliçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açık poliçe kelimesi. Peki açık poliçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açık poliçe nedir, açık poliçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇIK POLİÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açık poliçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açık poliçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe

