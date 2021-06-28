Açıklamasıyla tepki çekmişti! Mini elbisesiyle görüntülenen Öykü Çelik geri adım attı!

Son olarak Survivor yarışmasına katılan güzel oyuncu Öykü Çelik "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleriyle tepki çekmiş ve geçtiğimiz günlerde mini etekle görüntülenmesiyle bu sözler tekrar gündeme getirilmişti.

Tükbükü'nde görüntülenen oyuncu, muhabirlerini yönelttiği soruları cevaplayarak olay olan sözleri ve İsmail Berhan'la olan ilişkisi hakkında konuştu.

YİNE MİNİ ELBİSEYLE

Giymeyi tercih ettiği mini elbisesiyle dikkat çeken Çelik'e, "Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" sözleri hatırlatılmasının üzerine 33 yaşındaki oyuncu samimi bir açıklamada bulundu.

"KENDİME 'KEKO' DEDİM"

Haberin tamamı okunsa anlaşılacağını belirten Çelik, "Ben kendime keko demek istedim. Daha önceden mini etek giymediğim için" ifadelerini kullandı.

AYRILDILAR

Survivor'dan elendikten hemen sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi alan Çelik'in kısa bir sonra ayrıldığı ve ardından tekrar barıştığı öğrenilmişti. Bu konu hakkında da açıklama yapan Çelik, "Biz ayrıldık" diyerek ilişkisinin bittiğini duyurdu.



