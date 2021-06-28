119 yaşındaki şeker nine uzun yaşamın sırlarını verdiHacı Sabancı - Nazlı Kayı evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman? Nerede evleniyor?TMSF'den flaş karar! Sürat Kargo satışa çıkarıldı: Muammen bedeli 325 milyon liraGonca Vuslateri açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti: "Sanatçının sokağı mahallesi olamaz"Özel güvenlik yönetmeliği değişti: Artık kimlerin silahla çalışacağına doktor karar veriyor!Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2021 | Türkçe Öğretmenliği taban puanı kaç 2021?  Katarlılar sınavsız tıp okuyacak haberi sonrası veliler harekete geçti! Kılıçdaroğlu ve haberi yapanlara büyük şokBu acıya yürek dayanmaz! Henüz bir ay önce dünyaya gözlerini açmıştı! Minicik bebek yataktan düşerek can verdiİstanbul Anadolu Yakası elektrik kesintisi 28 Haziran Pazartesi | İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi 28 Haziran 2021 PazartesiSınırlama kaldırıldı çalgılı, çengili, halaylı düğünlere dönüş başladı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Açıklamasıyla tepki çekmişti! Mini elbisesiyle görüntülenen Öykü Çelik geri adım attı!

Açıklamasıyla tepki çekmişti! Mini elbisesiyle görüntülenen Öykü Çelik geri adım attı!

Mini etek giyen kızlarla kendini kıyaslayan ve o dönem büyük tepki gören oyuncu Öykü Çelik geçtiğimiz gün Bodrum'da mini etekle görüntülendi.

Açıklamasıyla tepki çekmişti! Mini elbisesiyle görüntülenen Öykü Çelik geri adım attı!

Son olarak Survivor yarışmasına katılan güzel oyuncu Öykü Çelik "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleriyle tepki çekmiş ve geçtiğimiz günlerde mini etekle görüntülenmesiyle bu sözler tekrar gündeme getirilmişti.

Tükbükü'nde görüntülenen oyuncu, muhabirlerini yönelttiği soruları cevaplayarak olay olan sözleri ve İsmail Berhan'la olan ilişkisi hakkında konuştu.

YİNE MİNİ ELBİSEYLE

Giymeyi tercih ettiği mini elbisesiyle dikkat çeken Çelik'e,  "Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" sözleri hatırlatılmasının üzerine 33 yaşındaki oyuncu samimi bir açıklamada bulundu.

Açıklamasıyla tepki çekmişti! Mini elbisesiyle görüntülenen Öykü Çelik geri adım attı!

"KENDİME 'KEKO' DEDİM"

Haberin tamamı okunsa anlaşılacağını belirten Çelik, "Ben kendime keko demek istedim. Daha önceden mini etek giymediğim için" ifadelerini kullandı.

Açıklamasıyla tepki çekmişti! Mini elbisesiyle görüntülenen Öykü Çelik geri adım attı!

AYRILDILAR

Survivor'dan elendikten hemen sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan  evlilik teklifi alan Çelik'in kısa bir sonra ayrıldığı ve ardından tekrar barıştığı öğrenilmişti. Bu konu hakkında da açıklama yapan Çelik,  "Biz ayrıldık" diyerek ilişkisinin bittiğini duyurdu. 

Açıklamasıyla tepki çekmişti! Mini elbisesiyle görüntülenen Öykü Çelik geri adım attı!
Açıklamasıyla tepki çekmişti! Mini elbisesiyle görüntülenen Öykü Çelik geri adım attı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT