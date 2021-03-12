Acil serviste torbacılık yapan adam tutuklandı

Kent merkezinde 'torbacı' olarak bilinen bazı kişilerin uyuşturucu sattığını Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirledi

TAKİP 3 AY SÜRDÜ

Savcılıktan alınan izinle polis teknik ve fiziki takip başlattı. 3 ay süren bu takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. 9 Mart günü şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Drone destekli operasyonda evlere giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilo 96 gram esrar, 3 kilo 795 gram bonzai, 3 bin 280 uyuşturucu hap, 777 gram metamfetamin, 0.43 gram eroin ele geçirildi.

HASTANE ÖNÜNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Emin O.'nun şehirdeki bir hastanenin acil servisinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve hastane önünde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

Kendisini uyuşturucu almak için arayan kişileri Emin O.'nun, hastanenin acil bölümüne çağırdığı ve burada satış yaptığı öne sürüldü.

Şüphelilerden Soner T.’nin, polisin takibine takılmamak için uyuşturucu maddeyi ‘horoz’ olarak şifrelediği iddia edildi. Yapılan teknik takipte şüpheliyi, “Horoz var mı” diyerek arayan kişilere Soner T.’nin de “Elimde var. Sana kaç tane lazım” dediği ve evine davet ettiği, burada uyuşturucu madde ticaretini gerçekleştirdiği belirlendi.

Soner T.’nin evinde yapılan aramada horoz ya da kümes olmadığı öğrenildi. Ayrıca başka zanlıların da uyuşturucuya “kuş” şifresini kullandıkları öğrenildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Soner T. ile Emin O.’nun da bulunduğu 12 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartı, 2 kişi de savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı.

