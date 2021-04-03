Acil Tıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Acil Tıp Teknisyeni görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Acil Tıp Teknisyeni Tanımı; Bireylerin bedenen, ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması durumunda, ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta , yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan kişidir.

Acil Tıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Acil Tıp Teknisyeni Maaşları

Acil Tıp Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.900 - TL'dir. En düşük maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Acil Tıp Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim okul mezunu olmak gerekmektedir.

Acil Tıp Teknisyeni Ne İş Yapar?

Acil Tıp Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Görevini tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanmak,

b) Doğru mesajı almak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,

c) Hasta/yaralının sağlığını tehlikeye atmadan olay yerinden uzaklaştırmak,

d) Hasta/yaralıyı güvenli bir ortama alarak ilk yardım müdahalelerini yapmak,

e) Hasta/yaralıya kardio pulmoner resusitasyon uygulamak, suni solunum yapmak, kalp masajı uygulamak,

f) Hasta/yaralının ilk yardım müdahalesi öncesi ve sonrası sağlık kuruluşuna taşınması amacıyla triyaj işlemlerini yapmak,

g) İlk yardım müdahalesi yapılmış olan hastanın ambulansa ya da sağlık kuruluşuna uygun pozisyonda taşınmasını sağlamak,

h) Uygulanan il yardın müdahalelerinin ambulansta devamını sağlamak ve ilgili sağlık kuruluşuna teslim etmek,

i) Ambulansın teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurmak, zorunlu hallerde ambulansı kullanmak,

j) Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini yaparken kendisi ve çevresindekileri her türlü tehlike ve kazalardan koruyacak önlemleri zamanında almak,

k) Zorunlu hallerde doğuma müdahale ederek normal doğum yaptırmak,

l) Kendi görev alanı ile ilgili malzemelerin amacına uygun kullanarak bakım ve temizliğini yapmak,

m) Görevi ile ilgili yazışma, raporlama, dosyalama, arşiv ve istatistiki çalışmaları yapmak,

n) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip ederek kendini geliştirmek,

o) Ekip çalışması bilinciyle hareket etmek,

vb. görevleri yerine getirmektir.

Acil Tıp Teknisyeni Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Acil Tıp Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Acil Tıp Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3258.02 olarak belirlenmiştir

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