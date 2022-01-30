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Açılış törenine damga vurdu! Küçük çocuk Kemal Kılıçdaroğlu'na öyle şeyler söyledi ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'nde sahneye çıkan bir çocuğun söylediği sözler gündeme oturdu.

Trabzon’da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen bir çocuk sahneye çıkmayı başardı. Bir süre cumhurbaşkanı ile konuşan çocuk sonrasında mikrofona konuşarak kalabalığa seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve vatandaşlara oylarınızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verin önerisinde bulunan çocuğun o anları gündem oldu.

SAHNEYE ASKER SELAMIYLA ÇIKTI

Cumhurbaşkanının açılış kurdelesini kesmeye hazırlandığı esnada kalabalık arasından gelen çağrılara yanıt vermesi sonucunda sahneye çıkardığı çocuk asker selamı ile Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Ardından ise cumhurbaşkanı ile birkaç dakika süren bir sohbete daldı.

Çocuktan al haberi! Cumhurbaşkanı'nın yanına çıkan çocuktan Kılıçdaroğlu'na mesaj!

BAY KEMAL KİM?

Konuşmanın ardından kalabalığa seslenmek isteyen çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonu uzattı. Küçük çocuk "Arkadaşlar, bay Kemal cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. Burada adam en iyi adam, ona oyununuzu verin" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve kalabalıktan da büyük bir alkış topladı.

Çocuktan al haberi! Cumhurbaşkanı'nın yanına çıkan çocuktan Kılıçdaroğlu'na mesaj!

ÇOCUKTAN AL HABERİ

Bu görüntüler sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o yaştaki bir çocukta bile bıraktığı izlenim çok konuşuldu. Video hakkında yorumda bulunanlar "çocuklar yalan söylemez, çocuktan al haberi" şeklinde yorumlarda bulundu.

Çocuktan al haberi! Cumhurbaşkanı'nın yanına çıkan çocuktan Kılıçdaroğlu'na mesaj!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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