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  3. Açılışa damga vuran an! Tokyo’da Olimpiyat meşalesi tenisçi Naomi Osaka tarafından yakıldı

Açılışa damga vuran an! Tokyo’da Olimpiyat meşalesi tenisçi Naomi Osaka tarafından yakıldı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alan Japonya Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Olimpiyat meşalesini tenisçi Naomi Osaka yaktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Japonya Ulusal Stadı'nda resmen başladı.

8 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek olan kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadele sergileyecekler. Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek.

Açılışa damga vuran an! Tokyo’da Olimpiyat meşalesi tenisçi Naomi Osaka tarafından yakıldı

TÜRKİYE'Yİ 108 SPORCU TEMSİL EDİYOR

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil ediyor.

Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.

Açılışa damga vuran an! Tokyo’da Olimpiyat meşalesi tenisçi Naomi Osaka tarafından yakıldı

OLİMPİYAT MEŞALESİNİ NAOMİ OSAKA YAKTI

 Olimpiyat meşalesini tenisçi Naomi Osaka yaktı. İşte o anlar:

NAOMİ OSAKA KİMDİR?

Naomi Osaka, Japon profesyonel tenis oyuncusudur.

Naomi Osaka hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Naomi Osaka kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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