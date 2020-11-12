Acımasızca öldürülmüştü! Otopsi işlemlerinde koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 10 Kasım Salı günü meydana geldi. Cennet Tuba Tokbaş (22), Recep Eray Hakver tarafından öldürüldü. Hakver'in annesi olayı ihbar etti. Polis ekipleri ihbar üzerine Tokbaş'ın yaşadığı daireye gitti.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı sosyal medya platformlarında #TubanınSesiOlalım hashtag'i ile cinayete tepki gösterdi. Denizli’de bulunan kadın örgütleri 11 Kasım günü yaptıkları basın açıklamasında cinayeti protesto etti.

Cinayeti itiraf eden Recep Eray Hakver ise 11 Kasım Çarşamba günü Emniyet'te tamamlanan işlemleri sonrası Denizli Adliyesi’ne sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİNDE KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Tokbaş'ın Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu’nda yapılan otopsi işlemlerinde koronavirüs testi pozitif çıktı.

Genç kızın cenazesi bugün 12:00’de Çakmak Mezarlığı’na defnedilirken cenaze, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak yapıldı. Cenaze sonrasında açıklama yapan baba Murat Tokbaş kızının katilin en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.