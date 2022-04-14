Açısal Hız ne demek, TDK'ya göre Açısal Hız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açısal hız ne demek? Açısal hız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açısal hız kelimesi. Peki açısal hız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açısal hız nedir, açısal hız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇISAL HIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açısal hız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açısal hız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının birim zamanda taradığı açı

