Açısal Sapma ne demek, TDK'ya göre Açısal Sapma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açısal sapma ne demek? Açısal sapma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açısal sapma kelimesi. Peki açısal sapma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açısal sapma nedir, açısal sapma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AÇISAL SAPMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açısal sapma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açısal sapma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belli bir açı düzeyinde gerçekleşen sapma

