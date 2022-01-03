Âcizane ne demek, TDK'ya göre Âcizane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Âcizane ne demek? Âcizane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi âcizane kelimesi. Peki âcizane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre âcizane nedir, âcizane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÂCİZANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Âcizane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Âcizane kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre âcizane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Söz söyleyen kimsenin, kendi yaptıklarını abartmamak için kullandığı `âcizlere yakışacak bir biçimde` anlamında kullanılan bir nezaket sözü



ÂCİZANE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ben âcizane her dilden çakarım.

