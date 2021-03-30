Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metalin açkılanması ve polisajına mahsus sabit veya seyyar bir tezgahı çalıştıran kişidir

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşı Ne Kadar? 2021 Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Maaşları

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği maaşı ortalama aylık 4.100 - TL’dir. En düşük maaşı 3.526 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Ne İş Yapar?

Açkı ve Polisaj Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gereken açkı veya polisaj keçe, fırça ve çarkını seçmek ve tezgaha takmak,

b) Gerekirse çarka balmumu veya diğer malzeme sürmek,

c) Tezgahı çalıştırmak ve metali çeşitli açılar altında dönen çarka tutarak metal yüzündeki kaba ve çıkıntılı kısımları siler ve parlak bir düzey elde etmek, gerekirse çarkları değiştirmek,

d) Tezgahın çarkına yanaşmayan parçaların açkı ve polisaj işlerini elle yapmak,

e) Polisaj ameliyesinden evvel eşyayı kimyasal banyolarda temizleyebilmek. Honlama Tezgahı Operatörü (Metal işçiliği) (8211.27) hariç.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği mesleğinin meslek kodu 7223.01 olarak belirlenmiştir

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