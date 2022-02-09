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Açma ne demek, TDK'ya göre Açma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Açma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Açma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Açma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Açma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Açma ne demek, TDK'ya göre Açma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açma ne demek? Açma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açma kelimesi. Peki açma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açma nedir, açma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AÇMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açmak işi
- Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi
- Bir tür susamsız, kalınca, yağlı çörek

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