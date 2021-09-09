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Acun Ilıca, eski dostunu ziyarette bulundu

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı 'Var mısın Yok musun' isimli program ile ünlenen Mevlüt Acaroğlu'nun annesi Naciye Acaroğlu'nu memleketi Konya’da ziyarette etti.

Acun Ilıca, eski dostunu ziyarette bulundu

 

Acun Ilıcalı, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran 'Var mısın Yok musun' programında yer alan Mevlüt Acaroğlu'nun annesi Naciye Acaroğlu'nu ziyarette bulundu.

Hem yakın arkadaşı hem de iş arkadaşı Esat Yontunç ile Naciye teyzenin Konya'daki evini ziyaret eden Ilıcalı, Acaroğlu Ailesi'nin sofrasına misafir oldu.

Ilıcalı ve Yontunç'un yer sofrasında çekilen fotoğrafını Naciye Acaroğlu Instagram'da paylaştı.

Mevlüt'ün annesi paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Hatırşinaz Acun’um. Allah razı olsun her Konya’ya geldiğinde uğrar, Sarı Esatım'a da selam olsun"

Acun Ilıca, eski dostunu ziyarette bulundu

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