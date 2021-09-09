Acun Ilıca, eski dostunu ziyarette bulundu

Acun Ilıcalı, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran 'Var mısın Yok musun' programında yer alan Mevlüt Acaroğlu'nun annesi Naciye Acaroğlu'nu ziyarette bulundu.

Hem yakın arkadaşı hem de iş arkadaşı Esat Yontunç ile Naciye teyzenin Konya'daki evini ziyaret eden Ilıcalı, Acaroğlu Ailesi'nin sofrasına misafir oldu.

Ilıcalı ve Yontunç'un yer sofrasında çekilen fotoğrafını Naciye Acaroğlu Instagram'da paylaştı.

Mevlüt'ün annesi paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Hatırşinaz Acun’um. Allah razı olsun her Konya’ya geldiğinde uğrar, Sarı Esatım'a da selam olsun"