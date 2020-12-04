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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a gidecek ilk isim belli oldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021’de yarışacak ilk ismi açıkladı. Ilıcalı, Cemal Hünal’ın Survivor’a gideceğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a gidecek ilk isim belli oldu

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor'un 2021 yılındaki kadrosu yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'a gidecek ilk ismin oyuncu Cemal Hünal olduğunu duyurdu.

Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021'in ilk yarışmacısını açıkladı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a gidecek ilk isim belli oldu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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