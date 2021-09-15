Acun Ilıcalı - Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor mu? Evlilik açıklamasında bulundu! Sevgilisine övgüler yağdırdı!

TV8 ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programının konuğuydu. Sorulara içtenlikle yanıt veren Acun Ilıcalı, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna cevap verdi.

Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın, "Uzun zamandır Çağla Altunkaya ile birliktesiniz. Allah mesut etsin. Yeniden evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu kendisine yöneltmesi üzerine açıklamalarda bulundu.





Bu işlerin kısmet olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. " diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı.

Aynı dili konuştuklarından bahseden Ilıcalı, "Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni." şeklinde konuştu.

