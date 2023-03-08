Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Torunu ile oğlunu birlikte büyütecek!

53 yaşındaki Ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya'nın hamile olduğu söylentisi gündemi sarstı.

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Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Torunu ile oğlunu birlikte büyütecek!

53 yaşındaki Ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya'nın hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yasemin, Melisa, Banu ve Leyla adından dört kızı bulunan ünlü isim genç sevgilisinden bebek beklediği iddia edildi.

Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Torunu ile oğlunu birlikte büyütecek!

5. BEBEK YOLDA

Sabah Gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, uzun zamandır aşk yaşayan Ayça Çağla ve Acun Ilıcalı'nın erkek bebek beklediği söyleniyor. Daha önce üç kez evlenen Ilıcalı 53 yaşında ve 4 kız babası.

Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Torunu ile oğlunu birlikte büyütecek!

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