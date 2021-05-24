Suudi Arabistan Hac Genelgesi yayımladı: İşte Hacca gidecek kişi sayısı ve kurallar!Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Düğün tarihleri belli olduSokağa çıkma kısıtlaması bitti, İstanbullular İstiklal Caddesine akın ettiATP halka arz lot sayısı | ATP Bilgisayar Konsorsiyum üyeleriYapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduHalil Falyalı kimdir, nereli, kaç yaşında?Acun Ilıcalı, eğitime de el attı! 'AcunMedya Akademi' bölümü açtıWushu Sporcusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduMerve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimiATP halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? ATP Bilgisayar halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Acun Ilıcalı, eğitime de el attı! 'AcunMedya Akademi' bölümü açtı

Acun Ilıcalı, eğitime de el attı! 'AcunMedya Akademi' bölümü açtı

Ünlü sunucu ve girişimci Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından özel bir üniversitede 'AcunMedya Akademi' adında bir bölüm açtığını duyurdu.

Acun Ilıcalı, eğitime de el attı! 'AcunMedya Akademi' bölümü açtı

Daha önce futbol takımı alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, şimdi de eğitim sektörüne el attı. Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'nde AcunMedya Akademi adında bir bölüm açtığını Instagram hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı tarafından açılan Nişantaşı Üniversitesi'nde "AcunMedya Akademi" Bölümünde, İleri Televizyonculuk, Profesyonel Aşçılık, Dijital Yayıncılık üzerine eğitimler verilecek.

Medya patronu Acun Ilıcalı, Instagram hesabında Acunmedya Akademi'nin 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü'nde eğitime başlayacağını açıklayarak, "Eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. 'Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com’a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler" dedi.

Acun Ilıcalı, eğitime de el attı! 'AcunMedya Akademi' bölümü açtı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT