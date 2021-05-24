Acun Ilıcalı, eğitime de el attı! 'AcunMedya Akademi' bölümü açtı

Daha önce futbol takımı alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, şimdi de eğitim sektörüne el attı. Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'nde AcunMedya Akademi adında bir bölüm açtığını Instagram hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı tarafından açılan Nişantaşı Üniversitesi'nde "AcunMedya Akademi" Bölümünde, İleri Televizyonculuk, Profesyonel Aşçılık, Dijital Yayıncılık üzerine eğitimler verilecek.

Medya patronu Acun Ilıcalı, Instagram hesabında Acunmedya Akademi'nin 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü'nde eğitime başlayacağını açıklayarak, "Eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. 'Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com’a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler" dedi.