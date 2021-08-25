Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu iddia edilen Erkan Petekkaya ateş püskürdü! "Akıllı projeler üretin dümbelekler"

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu yönünde haberler ortaya çıktı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Petekkaya sosyal medya hesabından çıkan haberlere isyan etti.

"BEN HİÇBİR YERDEN KOVULMADIM"

Çıkan haberi alarak kendi sosyal medya hesabında paylaşan Petekkaya, fotoğrafın altına, “Ben hiç bir yerden kovulmadım! Ahlaksız haberciler terbiyesizliğin son noktaları ünlü olmak isteyen zavallılar. Ben hiç bir yerden kovulmadım yalancı yoksunlar." diyerek çıkan haberleri yalanlamasının ardından ateş püskürmeye devam etti.

"EN PİS KÜFÜRLERİ SİZE GÖNDERİYORUM"

Bu zamana kadar hiç beddua etmediğini belirten oyuncu, "Ama size edeceğim Allah belanızı versin bu yaptığınız yalan haberin her tıklaması size bela olarak dönsün Allah gani belanızı versin ahlak yoksunları. Yeter ne Acunu ne de beni pislik zihniyetlerinize alet etmeyin . Zavallılar gidin akıllı projeler üretin dümbelekler. Yazmıyorum ama en pis küfürleri size gönderiyorum. hayırlısıyla. Allah yüreğinize iyilik versin” ifadelerini kullandı.

Haberler karşısında adeta çılgına dönen Petekkaya'nın bir süre sonra bu paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdığı fark edildi.

NE OLMUŞTU?

Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz’a ödül verildiğini görünce Instagram hesabından TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’ya da tepki göstermiş ve , “Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh” ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra ise paylaşımını silmişti.

Tepkilerin ardından Petekkaya bir paylaşım daha yaparak, “Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın” şeklinde yeni bir paylaşımla özür dilemişti.

EKRANA GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan,50 yaşındaki oyuncu Erka Petekkaya'dan güzel haber geldi. Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Petekkaya'nın projesinin detayları ortaya çıktı.,

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Sadi karakteriyle oyunculuk dersi veren ünlü aktör Erkan Petekkaya geçen aylarda O3 Medya ile anlaşmıştı.

Beraber çekmeyi planladıkları ilk dizi projesinden vazgeçilen oyuncunun etkili bir polisiye projesine hazırlandığı ortaya çıktı. Dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturacak.