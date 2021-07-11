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Acun Ilıcalı yeni projesi için kolları sıvadı!

tv8-8,5 ve EXXEN kanalları sahibi Acun Ilıcalı yeni projelere doymuyor. Her duyurusuyla ünlü isimleri kanallarının bünyesine dahil eden ve sevenlerini şaşırtan Ilıcalı bu defa Erol Köse ile bir projeye hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı yeni projesi için kolları sıvadı!

Program yapımcısı Acun Ilıcalı, TV8- 8,5 kanalları ve yeni kurduğu platform Exxen için çalışmalara devam ediyor. Birçok ünlü isimle anlaşan Ilıcalı, sevilerek izlenen programlarıyla birlikte bir projeyi daha izleyicinin beğenisine sunacak. 

Acun Ilıcalı'dan yeni proje için geri sayım!

EROL KÖSE PAYLAŞTI, "ÇOK YAKINDA" DEDİ!

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabında Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Erol Köse , "Çok yakında" notunu düştü. Takipçilerini merak içinde bırakan Köse, paylaşım dışında bir açıklama gerçekleştirmedi. Acun Ilıcalı'dan da henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Acun Ilıcalı'dan yeni proje için geri sayım!

Yeni projesini internet platformunda mı yoksa TV kanallarında mı izleyici karşısına sunacak? Programın konusu ne? Tüm sorularınızın yanıtını yeni bilgilere ulaştığımızda sizlere sunacağız.

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