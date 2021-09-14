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Acun Ilıcalı yeniden evlenmeyi düşünüyor mu? Canlı yayında açıkladı

Acun Ilıcalı, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna Acun Ilıcalı'dan çarpıcı bir yanıt geldi.

Acun Ilıcalı yeniden evlenmeyi düşünüyor mu? Canlı yayında açıkladı

 Az Önce Konuştum programında iş ve özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Çağla Altunkaya - Acun Ilıcalı birlikteliğine değinen Candaş Tolga Işık, ilişkin uzun zamandır sürdüğünü ifade ederek "evliliği düşünüyor musun?" diye sordu.

"YENİDEN EVLENİRİM YA DA EVLENMEM DİYEMEM"

Acun Ilıcalı evlilik sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Şimdi kısmet bu işler. Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni"

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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