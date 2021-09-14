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Sergen Yalçın çağrıda bulunmuştu! Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı şifresiz yayınlanacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugün yaptığı açıklamada Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının şifresiz yayınlanması için Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu. Yalçın'ı çağrısı üzerine Ilıcalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sergen Yalçın çağrıda bulunmuştu! Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı şifresiz yayınlanacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yarın oynanacak Beşiktaş ile Borussia Dortmund maçı öncesi yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı’ya çağrıda bulundu. 

Canlı yayında Acun Ilıcalı'ya seslenen Sergen Yalçın, “Exxen maçı tüm Türkiye’ye açabilir, Acun’dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8’den tüm halka verebilir” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın bu çağrısı sonrası Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Az Önce Konuştum programın Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Ilıcalı, son 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'nin ücretsiz yayınlanmadığını belirtti.

Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın'ın çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''İnsanların istekleri normal olabilir, saygısızlık etmeyeyim. Sergen hoca çok sevdiğim, başarısıyla mutlu olduğum bir insan. Sergen'in isteği gönlünden gelen bir istek. İstek var, istek var. Ben de bir maç izliyorum, şu oyuncu oynasın istiyorum. Beşiktaş maçını izlerken 'Şu oyuncu oyuna girsin' diye düşünüp istesem, Sergen onu hayata geçirebilir mi? Dolayısıyla burada herkesin kendi alanında, kendi işi var.''

"BİZİM ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN VERDİĞİMİZ PARALAR, ZATEN KULÜPLERİMİZE GİDİYOR"

''Ben burada bu parayı vererek kulüplere destek veren birisi olarak görüyorum kendimi. UEFA herhalde para basmıyor, bunu yayın hakları gibi gelirlerden alıyorlar. Bizim, Şampiyonlar Ligi için verdiğimiz paralar zaten kulüplerimize gidiyor. Biz, UEFA'ya para ödüyoruz ve UEFA o parayı dağıtıyor.''

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynanacak olan  Borussia Dortmund maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm ülkenin maçı izlemesini istediğini söyleyen Yalçın, "“Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim, biz ülkemizi temsil ediyoruz Beşiktaş olarak. Ülkemiz için alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacağı puanlar da önemli, onlara da başarılar diliyorum. İnşallah 3 büyük takımımız puan kazandırmak için elinden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı. EXXEN'e ilişkin de konuşan Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu. Yalçın  şunları söyledi:

“Exxen maçı tüm Türkiye’ye açabilir, Acun’dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8’den tüm halka verebilir” 

{TITLE_STRIP}Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya çağrı: Kanalı aç herkes izlesin

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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