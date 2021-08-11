Acun Ilıcalı'dan bomba hamle! Yetenek Sizsiniz Türkiye'de o isim jüri üyesi olacak!

Geçtiğimiz yıllarda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye', 'Rising Star Türkiye' gibi yapımcısı olduğu projeler için Meryem Uzerli'ye teklif götürmüştü. Güzel oyuncu sonunda ikna oldu.

İkinci çocuğunu ocak ayında kucağına alan Meryem Uzerli, kızının adını Lily koydu. Bebeğinin 7 aylık olmasıyla birlikte gelen tekliflere sıcak bakmaya başladığı öğrenilen Uzerli ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

BİR ŞARTI VAR

Meryem Uzerli Muhteşem Yüzyıl'dan ayrıldıktan sonra Acun Ilıcalı'nın çalışmak istediği isimlerden biriydi. 2014 yılından beri Yetenek Sizsiniz, Rising Star gibi programlarda jüri üyeliği teklifi götürdüğü Uzerli'yi sonunda ikna etti.

Geçtiğimiz günlerde tekrar buluşan ikiliden Ilıcalı, Uzerli'yi ikna etmeyi başardı. Meryem Uzerli yeni yayın döneminde Yetenek Sizsiniz Türkiye’de jüri üyesi olacak. Ancak oyuncunun bir şartının olduğu öğrenildi, Uzerli, “Diğer jüri üyelerinin kim olduğunu gördükten sonra imza atarım” dedi…

Acun Ilıcalı ve Meryem Uzerli sonuçta prensipte anlaştılar şimdi Yetenek Sizsiniz Türkiye’de diğer jüri üyelerinin kim olacağı belirlenecek.