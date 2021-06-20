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Acun Ilıcalı'dan duygulandıran Babalar Günü paylaşımı: "Zaman her zaman ilaç olmuyormuş"

Ünlü sunucu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Babalar Günü'ne özel babasının fotoğrafını paylaşarak herkesi duygulandıran bir not yazdı...

Acun Ilıcalı'dan duygulandıran Babalar Günü paylaşımı: "Zaman her zaman ilaç olmuyormuş"

Geçtiğimiz günlerde Erkan Petekkaya ile olan tartışmasıyla adından söz ettiren Acun Ilcalı'dan bu kez herkesi duygulandıran bir hareket geldi.

Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü bu yıl 20 Haziran'a denk geldi. Birçok ünlü isim babasının bu özel gününü sosyal medya hesabından kutlamayı unutmadı.

Kutlamalardan biri de ekranların sevilen ismi Acun Ilıcalı'dan geldi. Trafik kazasında kaybettiği babasının fotoğrafını paylaşan Acun Ilcalı duygu yüklü bir not ekleyerek takipçilerinin hüzünlenmesine neden oldu.

Acun Ilıcalı'dan duygulandıran Babalar Günü paylaşımı: Zaman her zaman ilaç olmuyormuş

"ACIN HİÇ DİNMEDİ"

İşte Acun Ilıcalı'nın o sözleri:

"Seni sorduklarında kelimelerle anlatamıyorum, yetmiyor, tanıyanlar biliyor sadece ve ben de senin oğlun olma gururunu yaşıyorum. Zaman her zaman ilaç olmuyormuş. Özlemin hiç bitmedi, acın hiç dinmedi. Hep seni örnek almaya devam ediyorum. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum."

Acun Ilıcalı'dan duygulandıran Babalar Günü paylaşımı: Zaman her zaman ilaç olmuyormuş

Öte yandan Ilıcalı'nın bu paylaşımının ardından babasına benzerliği de herkesin dikkatini çekti.

Acun Ilıcalı'dan duygulandıran Babalar Günü paylaşımı: Zaman her zaman ilaç olmuyormuşAcun Ilıcalı'dan duygulandıran Babalar Günü paylaşımı: Zaman her zaman ilaç olmuyormuş

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