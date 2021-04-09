Acun Ilıcalı'dan Mesut Urgancılar'a sert yanıt!

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Acun Ilıcalı'nın Erzurumspor için düzenleyeceği yardım gecesinin Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynayacağın maçtan sonraya ertelenmesine tepki göstermişti.

Mesut Urgancılar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı, Mesut Urgancılar'ın paylaşımına şu sözlerle yanıt verdi:

"Bize bu şekilde bir imayı yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş’a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş’a klavyen dışında benim Fenerbahçe’ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir."