Acun Ilıcalı'nın abisiyle benzerliği sosyal medyayı salladı! Ömer Cenker Ilıcalı'nın mesleği dikkat çekti!

Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın eski eşleri ve kızları tanınıyor ancak ailesine ilişkin çok fazla bilgi bulunmuyor. Sosyal medya hesaplarında ailesiyle ilgili paylaşım yapmayı tercih etmeyen Acun Ilıcalı'nın doktor olan abisi Ömer Cenker Ilıcalı ile benzerliği şaşırttı.

Ömer Cenker Ilıcalı'nın herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmuyor. Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından abisiyle fotoğraf paylaşmamayı tercih ediyor.

Ömer Cenker Ilıcalı, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?

1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ömer Cenker Ilıcalı, evlidir. Ilıcalı İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ömer Ilıcalı, uzmanlığını da yine 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı. İhtisas sonunda ise ABD Albert Nemeth Lazer Merkezi'ne gitti.

MESLEKİ ÜYELİKLERİ

Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı (TİV) ve Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) başkanıdır. Katıldığı Konferans, Çalıştay ve Sunumlar- İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği - Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı, "0-6 Yaş İşitme Engellilerde Eğitim Uygulamaları" Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası, 17 - 18 Kasım 2007, İstanbul- 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim - 01 Kasım 2009, Antalya- 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 27 - 31 Ekim 2010, Antalya- Deaf School of Copenhagen, Briefing on School Syllabus for Turkish Hearing and Speech Rehabilitation Foundation, 2011, Copenhagen, Denmark- Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünolojide Tedavi 2011 Sempozyumu, 1-4 Kasım, Antalya- Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı - Royal Dutch Kentalis International Foundation, "0 - 6 Yaş İşitme Engelli Çocuk Eğitiminde Bilimsel Kurul" Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012- The 7th Widex Congress of Paediatric Audiology, June 3 - 4 2012, Como, Italy- 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10 - 14 Ekim 2012, Antalya- "Alerjik Rinit: Tanı ve Tedavisi" Sunumu, Anatomica Kulak Burun Boğaz ve Plastik Cerrahi 9. Bilimsel Toplantısı, 9 Mayıs 2013, İstanbul

AKADEMİK YAYINLAR

Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda konferansta yer almış, özellikle burun hastalıkları ve alerji konusunda yerli - yabancı yayınlarda yazıları yayımlanmıştır.