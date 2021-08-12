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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Spor salonunda ortaya çıkan görüntüsüyle kafaları karıştıran Altunkaya'nın hamile olup olmadığı merak ediliyor. Peki Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte detaylar

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlaması çok konuşulmuştu. İkili hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Spor salonunda görüntülenen Ayça Çağla Atunkaya'nın şiş göbeği kafaları karıştırırken Acun Ilıcalı'nın yeniden baba olacağı ortaya atıldı. Peki Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte cevabı...

ACUN ILICALI'NIN SEVGİLİSİ AYÇA ÇAĞLA ATUNKAYA HAMİLE Mİ?

Formuna dikkat etmesiyle bilinen  Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda görüntülendi.  Magazin Fısıltısı'nda yer alan fotoğrafta Altunkaya'nın karnındaki şişlik dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

Uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan çiftin bebek beklediği iddiası kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

AYÇA ÇAĞLA ATUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya 1999 doğumludur. 22 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı bilinmektedir. Altunkaya'nın hemşirelik okulundan mezun olduğu ve basketbola ilgi duyduğu bilinmektedir. Ayça Çağla Altunkaya'nın nereli olduğu hakkında internette net bir bilgi yer almamaktadır.

{TITLE_STRIP}Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

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