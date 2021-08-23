Acun Ilıcalı'nın tripleks villası artık Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya'nın!

Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz aralık ayında satışa çıkardığı Ulus Yeşil Evler'deki tripleks villasını Konuşanlar programıyla üne kavuşan komedyen Hasan Can Kaya satın aldı.

31 yaşındaki Hasan Can Kaya YouTube'daki kanalında yaptığı programla tanınmış ve büyük izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Bunun ardından Acun Ilıcalı'nın gözünden kaçmayan Hasan Can Kaya'ya Exxen için teklif gitmiş ve transfer olmuştu. Kaya'nın bu transferi bazı sevenlerinin hoşuna gitse de bazı takipçilerinin tepkisine neden olmuştu.

Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önceliği annesi oldu. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığını öğrenen Acun Ilıcalı, satışta olan evini Kaya'ya teklif etti. Annesiyle evi çok beğenen Hasan Can Kaya, aylardır satışta olan yeni evin sahibi oldu.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören’de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.

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