Acun medya akademi başvurusu nasıl yapılır? Hangi eğitimler verilecek? Acunmedya akademi ücreti ne kadar? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ACUN MEDYA AKADEMİ'DE HANGİ EĞİTİMLER VERİLECEK?

Dijital platformlar içinde eğitimlerin devam edeceği akademide, aynı zamanda Master Chef ustaları da Acun Medya Akademi’de eğitim verecek. Akademide ne tür bölümler olacağı ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Alınan bilgilere göre akademide şu tarz eğitimler verilecek;

1- Gastronomi alanında verilecek eğitimler

Aşçılık eğitimi

Pastacılık ile ekmekçilik eğitimi

Prochef eğitimi

2- TV alanında verilecek eğitimler

İleri televizyonculuk eğitimi

3- Diğer alanlarda verilecek eğitimler

Google reklamcılığı eğitimi

Crm ile salesforce eğitimi

Sosyal medya reklamcılığı eğitimi

Dijital içerik ile yayıncılık eğitimi

ACUN MEDYA AKADEMİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Acun Medya Akademi’ye başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda yer alan linke tıkayarak gerekli olan başvuru adımlarını uygulaması gerekiyor. Linkine tıkladıktan sonra sağ üstte bulunan hemen başvur butonuna basın. Sonrasında açılan sayfada aşağıda yer alan adımlar karşınıza çıkacak. Bu adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor.

Adınız ve soyadınızı girin,

Telefon numaranızı girin,

e-Posta adresinizi girin,

Bilgi almak için istediğiniz bölüm seçeneğinden, TV, gastronomi seçeneğini seçin,

KVKK aydınlatma metni ile elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun bilgilendirmesi seçeneklerini okuyarak işaretleyin,

Ben robot değilim butonuna tıklayın,

Son olarak gönder butonuna bastıktan sonra iletişim numaranız ve mail adresiniz ile size ulaşılacaktır.

ACUN MEDYA AKADEMİ ÜCRETİ NE KADAR?

Acun Medya Akademi ücreti konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Başvuruyu tamamladıktan sonra adayların bu konuda bilgi alacağı tahmin ediliyor.

ACUNMEDYA AKADEMİ DİPLOMASI

Acunmedya Akademi’deki eğitimini başarıyla tamamlayan Acunmedya Akademililer, tüm dünyada ve Türkiye’de geçerli Nişantaşı Üniversitesi onaylı Acunmedya Akademi Diploması’nı almaya hak kazanacaklardır.

ACUNMEDYA AKADEMİ AYRICALIKLARI NELERDİR?

Acunmedya Akademi, Nişantaşı Üniversitesi’nin eğitim dünyasındaki birikiminden de yararlanarak verdiği sağlam eğitimi, yurt içi ve yurt dışı stajlar ve beraberinde gelen iş imkanları ile bütünleştirerek ve ilgili sektör çevreleriyle yakın ilişkilerini sağlayarak Acunmedya Akademililere ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını da açmış olacaktır.