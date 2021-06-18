Acun'a fena giydirmişti! Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? flaş yanıt!

TV8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda'nın Sezon Finali bölümünün fragmanında Sadi karakterinin yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Erkan Petekkaya'nın Acun Ilıcalı ile yaşadığı sorunun ardından diziden ayrılmış olabileceği iddiaları gündeme bomba gibi oturdu.

Bunun üzerine ünlü oyuncu, set ekibiyle çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayarak çıkan haberlere yanıt verdi.

DİZİYE VEDA ETTİ

Kırmızı Oda'da sevilen "Delikanlı Sadi" karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın dizideki rolü planlanandan daha fazla uzatılmıştı. Ancak Acun Ilıcalı ile yaşadığı tartışma sonrası Petekkaya'nın diziden ayrıldığı konuşuldu.

Daha dizinin yeni bölümü yayınlanmadan Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Petekkaya, "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullanarak diziye veda etti.

NE OLMUŞTU?

Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine sinirlenerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullandı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaştı. Paylaşımının ardından çok konuşulan isimler arasına giren Petekkaya'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Fazla ileriye gittiğini söyleyen Petekkaya, kendisini daha iyi anlatabileceğini ve yanlış üslup kullandığını söyleyerek, "Acun'dan değil ama insanlardan özür dilerim." dedi.