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  3. Acun'a fena giydirmişti! Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? flaş yanıt!

Acun'a fena giydirmişti! Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? flaş yanıt!

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında yer almayan Erkan Petekkaya'nın diziden ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı. Bunun üzerine ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddialara yanıt verdi.

Acun'a fena giydirmişti! Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? flaş yanıt!

TV8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda'nın Sezon Finali bölümünün fragmanında Sadi karakterinin yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Erkan Petekkaya'nın Acun Ilıcalı ile yaşadığı sorunun ardından diziden ayrılmış olabileceği iddiaları gündeme bomba gibi oturdu.

Bunun üzerine ünlü oyuncu, set ekibiyle çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayarak çıkan haberlere yanıt verdi.

DİZİYE VEDA ETTİ

Kırmızı Oda'da  sevilen "Delikanlı Sadi" karakterine hayat veren Erkan Petekkaya'nın dizideki rolü planlanandan daha fazla uzatılmıştı. Ancak Acun Ilıcalı ile yaşadığı tartışma sonrası Petekkaya'nın diziden ayrıldığı konuşuldu.

Acun'a fena giydirmişti! Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? flaş yanıt!

Daha dizinin yeni bölümü yayınlanmadan Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Petekkaya,  "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullanarak diziye veda etti.

Acun'a fena giydirmişti! Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? flaş yanıt!

NE OLMUŞTU?

Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine sinirlenerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullandı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaştı. Paylaşımının ardından çok konuşulan isimler arasına giren Petekkaya'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Fazla ileriye gittiğini söyleyen Petekkaya, kendisini daha iyi anlatabileceğini ve yanlış üslup kullandığını söyleyerek, "Acun'dan değil ama insanlardan özür dilerim." dedi. 

Acun'a fena giydirmişti! Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? flaş yanıt!

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