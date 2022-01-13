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Acur ne demek, TDK'ya göre Acur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Acur kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Acur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Acur nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Acur kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Acur ne demek, TDK'ya göre Acur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acur ne demek? Acur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acur kelimesi. Peki acur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acur nedir, acur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ACUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kabakgillerden, kabuğu çizgili ve tüylü, yeşil veya sarımtırak, üzeri yeşil lekeli, irice bir meyve (Cucumis flexuosus)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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