Ada Çayı ne demek, TDK'ya göre Ada Çayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ada çayı ne demek? Ada çayı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ada çayı kelimesi. Peki ada çayı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ada çayı nedir, ada çayı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ada çayı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ada çayı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ADA ÇAYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ada çayı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ada çayı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan güzel kokulu bir bitki, dağ çayı (Salvia officinalis)

- Bu bitkiden yapılan sıcak içecek



ADA ÇAYI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bize iki ada çayı yap.

