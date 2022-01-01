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Ada Soğanı ne demek, TDK'ya göre Ada Soğanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ada Soğanı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ada Soğanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ada Soğanı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ada Soğanı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ada Soğanı ne demek, TDK'ya göre Ada Soğanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ada soğanı ne demek? Ada soğanı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ada soğanı kelimesi. Peki ada soğanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ada soğanı nedir, ada soğanı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ADA SOĞANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ada soğanı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ada soğanı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zambakgillerden, soğanından ilaç olarak yararlanılan birtakım maddeler elde edilen çok yıllık bir bitki (Urginea maritima)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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