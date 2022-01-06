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Adabımuaşeret ne demek, TDK'ya göre Adabımuaşeret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Adabımuaşeret kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Adabımuaşeret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Adabımuaşeret nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Adabımuaşeret kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Adabımuaşeret ne demek, TDK'ya göre Adabımuaşeret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adabımuaşeret ne demek? Adabımuaşeret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adabımuaşeret kelimesi. Peki adabımuaşeret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adabımuaşeret nedir, adabımuaşeret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ADABIMUAŞERET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adabımuaşeret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Adabımuaşeret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre adabımuaşeret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görgü kuralları

ADABIMUAŞERET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sen de ortaya bir adabımuaşeret meselesi atma!

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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