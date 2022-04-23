Adak ne demek, TDK'ya göre Adak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adak ne demek? Adak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adak kelimesi. Peki adak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adak nedir, adak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adanılan şey, nezir



ADAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hanım, bu aldığınız şeylerin adağını unuttunuz.



ADAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- adak adamak

