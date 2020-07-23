Adalar'daki elektrikli araçların ücreti belli oldu

Adalar'da tur yapmak için kullanılan ve yıllarca atların işkenceye maruz kalarak çalışmaya zorlandığı faytonlar nihayet kaldırıldı ve yerine elektrikli araçlar getirildi. Artık elektrikli araçların kullanılacağı Adalar'da, ücret tarifesi de bugün itibariyle belli oldu.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UKOME toplantısında, "Adalarda Kullanılacak Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" teklifi görüşüldü. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

Toplantıda Adataksinin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı.

İMAMOĞLU İLE ERDOĞAN FAYTON KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Yeni araçları konuştuk. Faytonların gittiğini hatta Türkiye'nin farklı yerlerine hizmet vermek adına dağıldığını hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de İçişleri bakanımıza anlattım. Yeni araçların geçici olarak hizmet vermesi konusunda karar birliğine vardık." dedi.

İmamoğlu da gerçekleşen görüşme hakkında açıklamada bulundu ve şunları söyledi: "Adalar'daki elektrikli araçlar ile ilgili sonuç çıktı. Bugün UKOME'de kararlar alınacak. Bir takım takviye, destekleyici ve bazı sıkıntıları giderici kararlar alınacak. Sayın İçişleri Bakanımız ile iki saati aşkın bir toplantı yaptık. Hem bizden, hem İstanbul Valiliği'nden hem de bakan yardımcısı olmak üzere yetkililer katıldı. Çözüm arayışı psikoloji ile orada oturmak ve bir arada bu çalışmayı yapmak beni çok mutlu etmiştir. Sayın Soylu'ya teşekkür ediyorum. Sürece katkı sunmak adına telefonla dahi olarak katılıp bu sürece ciddi bir katkı sunması ve böyle bir sorunun çözülmesine dönük bir ilgi göstermesi Sayın Cumhurbaşkanımızın beni mutlu etmiştir"