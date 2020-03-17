Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! 30 Mart'a kadar izin
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adliyelerdeki stajyer avukatların 30 Mart'a kadar izinli sayılacağını duyurdu.
Bakan Gül, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Bakan Gül, yaptığı açıklamada adliyelerdeki stajyer avukatların, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdıklarını duyurdu.
Bakan Gül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum."-
Bakan Gül'ün paylaşımı:
Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 17, 2020
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