Adalet Bakanı Abdülhamit Gül müjdeyi verdi! 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alınacak!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını duyurdu. Bakanı Gül, bunun haricinde 2022 yılı itibarıyla 12 bin 400 yardımcı personel istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Gül, müjdeli haberi, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." cümleleriyle kamuoyuna duyurdu.

Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza ise, asliye ceza mahkemesi hakimlerinin bakacağı da belirtildi.

Bakan Gül, "İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız." ifadelerine de yer verdi.