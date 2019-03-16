Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama: "Terörün dini olmaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bazı açıklamalarda bulunarak "HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz' diyor. Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı için de "Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz.Halen olayı terör olayı olarak nitelendirmeyen, tepkisini ortaya koymayanlar, bu tür saldırıların besleyicileridir." ifadelerini kullandı.