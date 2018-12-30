Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den önemli açıklamalar!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başlıkları;

Yeni bir inşa dönemi olması için çalışıyoruz.

ABD'DEN HEYET TÜRKİYE'YE GELECEK

ABD'de hem savcılık hem de idari bir soruşturma var. Yakın zamanda ABD'den bir heyet Türkiye'ye gelecek. Hukuk devletinin gereği elebaşının iadesidir. FETÖ terör örgütü nereye giderlerse gitsin Türkiye her koşulda mücadeleye devam edecek.

FETÖ İLE MÜCADELE

Türkiye'de idam cezası yok. İadenin gerçekleşmesi önünde bir engel görmüyoruz.

''Yakın zamanda ABD'li yetkililer Türkiye'ye gelecek. İadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz"

''BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL İÇİN BİR FIRSAT''

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın adaylığına ilişkin konuşan Abdulhamit Gül şunları söyledi:

"İstanbul aşığı birisi. İstanbul için büyük bir fırsat olacaktır. hayırlı olsun diyorum. Binali Bey yapısı itibarıyla en sıkıntılı zamanlarda bile çok realist bir şekilde bakıp icabında işin mizah boyutuyla bakabilen biri. Güzel bir kampanya geçeceğini düşünüyorum İstanbul'da."

E-TEBLİGAT SİSTEMİ

Vatandaş olarak e-tebligat talep edilebilecek. Telefonunuzdan bilgisayardan o tebligat görülebilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR

Hakim yardımcılığı savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Belli bir dönem hakim nezaretinde belli bir tecrübe kazandıktan sonra hakim adayının kürsüye çıkması.

Sonrasında bir sınava daha girecek. Kazanırsa hakim olacak. Kazanamazsa hakim yardımcısı savcı yardımcısı olarak devam edecek.

''ASLA RAHATSIZ EDİCİ BİR AF OLMAYACAK!''

ASLA toplumu rahatsız edici bir af çalışması olmayacak. Ancak infaz düzenlemesi konusunda olur mu olmaz mı çalışmalar devam ediyor. Elbette siyasetin vereceği bir karar.

NAFAKA KONUSU

Çok ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Bu süreçte nasıl bir çerçeve çizileceği belli olacak. Aile Bakanlığı ile çalışmaların sona ermesi ve kamuoyunu tatmin edecek bir düzenlemeyi arzu ediyoruz.

Hukuk fakültesi sayılarının öğrenci sayılarının azaltılması, daha nitelikli öğrencilerin gideceği bir sistemi hocalarımızla da araştırıyoruz.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Bu konuyu asla kapatmayacağız. Türkiye bu konuda titizlikle çalıştı. Bu konuda tüm dünyanın desteğiyle sonuna kadar aydınlatmak için çabamızı sürdüreceğiz.

HAYVAN HAKLARI KONUSU

Hayvanlara kaarşı işlenen asla kabul edemeyeceğimiz fiiller. Bu konuda bazı eylemlerin suç olması anlamında çalışmaları yapıyoruz.